Рязанцы могут обратиться за кредитными каникулами

-

3 апреля 2020 года начал действовать закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. За данной мерой поддержки можно обратиться до 30 сентября 2020 года, на данный момент именно такой срок установлен Правительством РФ. Кредитные каникулы распространяются на все видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных потребительских кооперативах (КПК), но только в том случае, если договор оформлен до 3 апреля.

На время льготного периода, который может составлять 6 месяцев, заемщик освобождается от всех платежей по кредиту, штрафы и пени не растут, а кредитор не может продать находящуюся в залоге машину или квартиру. Факт снижения дохода необходимо подтвердить: предоставить справку из ФНС, уведомление о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист или иные документы. Заявление кредитор должен рассмотреть в течение 5 дней.

«Кредитные каникулы – не отмена, а отсрочка платежа, долг в любом случае нужно будет вернуть, — напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — Кроме того, по кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга будут начисляться проценты, хотя и по льготной ставке. По ипотечным кредитам будут начислены проценты по ставке, установленной в договоре».

Заёмщик имеет право в любой момент прервать кредитные каникулы, сообщив об этом в свой банк, МФО или КПК. До окончания льготного периода кредитор направит новый график платежей.