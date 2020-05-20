Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков до конца года

Рязанцы до конца года могут не проводить поверку счётчиков
До конца года жители Рязани могут не проводить поверку счётчиков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Ранее жители города должны были проводить поверку приборов учёта. Если её срок истекал, показания счётчиков не принимались. Теперь же, из-за пандемии коронавируса, управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания даже тех приборов учёта, поверка которых истекла.
Постановление об этом выпустило правительство РФ. Срок его действия – до 1 января 2021 года. До этого дня пени и штрафы из-за неповеренных счётчиков начисляться не должны.
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