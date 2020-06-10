Рязанцы могут не поверять счётчики до конца 2020 года

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Начиная с 6 апреля 2020 года поверка счётчиков газа, воды и электроэнергии переносится на начало 2021 года.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, сообщает сайт регионального правительства.

Согласно постановлению Правительства РФ, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки.

Постановление Правительства РФ также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка в этих случаях взыскиваться не будет.