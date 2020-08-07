Рязанцы могут моментально оформить кредит на почте

В отделениях Почты России запустили моментальное оформление кредита Почта Банка без дополнительного обращения в Банк. Получить кредит «Почтовый Экспресс» можно всего за 15 минут у сотрудников почты — агентов банка. Ранее агенты банка могли только принимать заявки на кредит наличными или кредитную карту.

Новый кредит «Почтовый Экспресс» был специально разработан для агентского канала и совмещает в себе простоту кредита наличными и удобство кредитной карты. Это кредит на любые цели с возобновляемым лимитом. Это значит, что после полного погашения задолженности кредитный лимит будет снова доступен в полном объеме. Для этого не нужно повторно обращаться в банк за одобрением: после автоматической проверки клиенту направляется СМС-сообщение с информацией о возобновлении лимита.

Важным преимуществом нового кредита является фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита. Простой подход позволит быстро разобраться в схеме погашения и легко планировать бюджет даже тем, кто не имел опыта использования кредитов и кредитных карт. Еще одно удобство «Почтового Экспресса» заключается в том, что в отличие от традиционных кредитов наличными, его можно досрочно погасить без заявления, просто внося большие суммы платежей.

Для оформления кредита на почте достаточно лишь несколько документов — паспорт, СНИЛС, ИНН работодателя (для работающих клиентов). Кредитные средства зачисляются на карту ПС «Мир», с помощью которой можно совершать покупки, осуществлять переводы и снимать наличные.

В почтовых отделениях Рязанской области банк представлен в формате 120 точек продаж, в которых обслуживают сотрудники Почты России и 28 точек, представленных сотрудниками Почта Банка.