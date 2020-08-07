Пятница, 7 августа, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанцы могут моментально оформить кредит на почте

7info 2

В отделениях Почты России запустили моментальное оформление кредита Почта Банка без дополнительного обращения в Банк. Получить кредит «Почтовый Экспресс» можно всего за 15 минут у сотрудников почты — агентов банка. Ранее агенты банка могли только принимать заявки на кредит наличными или кредитную карту.

Новый кредит «Почтовый Экспресс» был специально разработан для агентского канала и совмещает в себе простоту кредита наличными и удобство кредитной карты. Это кредит на любые цели с возобновляемым лимитом. Это значит, что после полного погашения задолженности кредитный лимит будет снова доступен в полном объеме. Для этого не нужно повторно обращаться в банк за одобрением: после автоматической проверки клиенту направляется СМС-сообщение с информацией о возобновлении лимита.

Важным преимуществом нового кредита является фиксированный ежемесячный платеж в размере 3% от кредитного лимита. Простой подход позволит быстро разобраться в схеме погашения и легко планировать бюджет даже тем, кто не имел опыта использования кредитов и кредитных карт. Еще одно удобство «Почтового Экспресса» заключается в том, что в отличие от традиционных кредитов наличными, его можно досрочно погасить без заявления, просто внося большие суммы платежей.

Для оформления кредита на почте достаточно лишь несколько документов — паспорт, СНИЛС, ИНН работодателя (для работающих клиентов). Кредитные средства зачисляются на карту ПС «Мир», с помощью которой можно совершать покупки, осуществлять переводы и снимать наличные.

В почтовых отделениях Рязанской области банк представлен в формате 120 точек продаж, в которых обслуживают сотрудники Почты России и 28 точек, представленных сотрудниками Почта Банка.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяНиколай Любимов встретился с заместителем председателя правительства региона Евгением Беленецким
Следующая статьяВ Рыбновском районе полицейские поймали пьяного водителя

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ребёнка, отравившегося токсическим веществом, доставили на вертолёте в Рязань

Новости Рязани
Вертолёт санавиации вновь прибыл в Касимов. На этот раз помощь потребовалась ребёнку, отравившемуся токсическим веществом, сообщает пресс-служба Минздрава. Полуторогодовалый...
Узнать больше

В Рязанской области оштрафовали ещё одного владельца зоопарка

Новости Рязани
Владельца парка «Пересвет» в городе Рыбное оштрафовали за ненадлежащее содержание животных. Управление Россельхознадзора и прокуратура Рыбновского района провели проверку.
Узнать больше

О реструктуризации попросили более 4 тысяч держателей платежных карт

Новости Рязани
Заявление на изменение условий обслуживания долга по платежным картам с 20 марта по 29 июля 2020 года подали 4122 рязанца. Одобрены 60,5%...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+