Рязанцы ещё могут успеть получить выплаты на детей в 5 и 10 тысяч рублей

Чуть более месяца осталось до окончания приёма заявлений о выплатах на детей до 16 лет в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Рязанской области.

Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь выплачивается на детей, достигших трёхлетия после 30 июня этого года. Единовременная в 10 тысяч рублей – если ребёнок был в возрасте от 3 до 16 лет с 11 мая по 30 июня. Тем, кто ещё не обращался, напоминаем, что срок подачи заявлений по обоим видам выплат – до 30 сентября включительно.

Заявления можно подавать в электронном виде, — через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), или лично, обратившись в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр. Приём ведётся по предварительной записи.

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Также напоминаем, что всем получившим выплаты в 5 или 10 тысяч рублей по указу Президента предоставляется дополнительная выплата в 10 тысяч рублей, которую ПФР перечислит уже автоматически.

На данный момент в Рязанской области выплаты перечислены родителям и опекунам 185 тысяч детей. В отношении 7 тысяч детей заявления ещё не поступали. В их числе – большое количество граждан, которые имеют право сразу на два вида выплат (в частности – родители и опекуны детей, родившихся с 1 июня по 30 сентября 2017 года).