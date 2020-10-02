Рязанцы будут водить хороводы на родине Есенина

В субботу, 3 октября, в селе Константиново состоится празднование 125-летия Сергея Есенина. Гостей Родины великого поэта ждёт большая культурно-развлекательная программа.

Частью гуляний с 11.00 до 13.30 станет площадка «Вспомнил я деревенское лето…» с программой от «Губернского бала», «Хороводов Рязани» и других коллективов.

Чтобы присоединиться к общему веселью, танцевальные навыки не нужны. Кадрили, хороводы и ручейки будут разучивать прямо на месте. Участники «Губернского бала» исполнят показательные танцы «Сударушка» и «Русский лирический».

Все желающие смогут не только потанцевать, но и сыграть в русские народные игры. Участие бесплатное, в костюмах приветствуется народный стиль.