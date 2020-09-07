Рязанцу выплатили деньги после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Александро-Невского района по обращению гражданина проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Каширинское». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В результате проверки установлено, что в нарушение требований трудового законодательства окончательный расчёт работнику при увольнении в нарушение трудового законодательства выплачен не был.

Благодаря своевременно принятым мерам прокурорского реагирования, расчёт работнику выплачен незамедлительно.

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Кроме того, генеральный директор ООО «Каширинское» привлечён к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей.