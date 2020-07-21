Рязанцу удалось отсудить крупную сумму за ущерб, причинённый в ДТП

Житель Рязани подал в суд на ООО «Рязанская Логистическая Компания». В феврале 2018 года его автомобиль попал в ДТП. Виновником стал водитель МАЗа, а его работодатель ООО «Рязанская Логистическая Компания» должен был возместить истцу ущерб, причиненный ДТП.

Мужчина сдавал свою машину в аренду, поэтому в качестве ущерба он указал сумму, которую мог бы получить, если бы автомобиль был исправен. Он просил суд взыскать с ООО «РЛК» упущенную выгоду в размере 472500 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Железнодорожный районный суд города Рязани исковые требования истца удовлетворил в полном объеме.

Ответчик подал апелляцию. Но и Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.