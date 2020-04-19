Рязанцев просят проявить милосердие и накормить бездомных людей

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Социальная служба прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» обращается к рязанцам с просьбой проявить милосердие и помочь в благородном деле. В ситуации с пандемией коронавируса люди без постоянного места жительства находятся в очень тяжёлом положении.

Ответственная за социальное служение храма Елена Пухова пояснила сложность сложившейся ситуации:

— Дело в том, что о бездомных в нашем городе заботится Комплексный центр социальной поддержки населения. Центру выделяют средства на кормление лиц БОМЖ в холодное время года. Трижды в неделю кормим мы, вторник и четверг – они. Но наступил апрель, а с ним закончилось установленное администрацией время, когда муниципальные сотрудники выезжают на кормление. Да и средства, наверное, у них тоже закончились. Сейчас обеспечение горячим питанием бездомных полностью легло на плечи волонтеров, — подчеркнула общественный деятель.

Всех неравнодушных рязанцев, оставивших в стороне все размышления о причинах, приведших людей к жизни на улице, просят оказать посильную помощь.

Денежные средства можно перечислить на социальную карту храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Данные карты:№ 4817 7600 9967 7399 с пометкой «еда». Сбербанк, владелец Павел Николаевич П