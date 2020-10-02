Рязанцев просят помочь в поисках пропавшего ребёнка

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к рязанцам с просьбой помочь в поисках пропавшего ребёнка. Сообщение появилось на страницах ПСО в социальных сетях.

Всех, кто проезжал на автомобиле через село Горки Камешковского района Владимирской области 28 сентября с 13.30 до 14.30, просят позвонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52. Также можно обратиться в оперативный штаб на месте поиска.

Во Владимирской области разыскивают 7-летнего мальчика, который 28 сентября не вернулся из школы.