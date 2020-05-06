Рязанцев призывают поучаствовать в акциях в честь Дня Победы

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В среду, 6 мая, в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 75-летия Победы. Пресс-конференция проводилась в режиме онлайн. Первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова рассказала, как отметить День Победы, не выходя из дома.

Анна Рослякова пообещала, что не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, праздник будет отмечен широко, пусть и в другом формате.

– Мы надеемся, что 9 мая все семьи нашей страны присоединятся к федеральным и региональным акциям. Как только это будет возможно, мы проведём и парад, и все остальные традиционные мероприятия в привычном режиме, – отметила Рослякова.

С ноября в регионе проводится акция «Нам есть кем гордиться». Рослякова призвала всех присоединиться к этой акции, записать видео о своих героях и выложить в соцсетях с хэштэгом #наместькемгордиться. Все желающие также могут присоединиться к акции «Сад памяти» у себя дома. Проекты «Синий платочек» и «Победа на разных языках» также состоятся в онлайн-формате.

Переносится в интернет и акция «Бессмертный пол». Информацию о своих героях уже можно разместить с помощью специальных сайтов и приложений.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов напомнил, что в режиме самоизляции сегодня находятся актёры, режиссёры, работники библиотек, но и они не останутся в стороне от празднования.

В группе «Рязанская область» уже идёт онлайн-фестиваль «Рязань. Весна. Победа». В этом проекте участвуют областные и городские коллективы. Они представили музейные выставки, концертные программы, презентации, спектакли, фильмы, которые можно увидеть в группе Рязанская область ВКонтакте. В День Победы 9 мая будут показаны лучшие номера.

10 и 11 мая фестиваль будет продолжен проектами библиотеки имени Есенина и Дворца молодёжи.

Подробнее обо всех акциях, посвящённых Дню Победы, можно узнать в подборке РИА «7 новостей» Как отметить День Победы в режиме онлайн.