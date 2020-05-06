Среда, 6 мая, 2020
15.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанцев призывают поучаствовать в акциях в честь Дня Победы

7info 2

Соцсети: на улице в Рязани установили прокатные велосипеды

Новости Рязани
В Рязани, недалеко от больницы имени Семашко на улице заметили технику велошеринга. Информация об этом появилась в паблике Рязань
Узнать больше

Ушла из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области

Новости медицины
29 апреля ушла из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области, заведующая детским инфекционным ларингитным отделением ГКБ №11 Марина Пискунова. Информация...
Узнать больше

Движение в серебре: пять монет, посвященных искусству танца

Культура
Легкий перезвон монет, которые, покоряясь движению танцовщицы, дрожат на тонкой ткани. В музыкальную мелодию добавлена уникальная нота. «Я надену звонкое монисто, по-цыгански...
Узнать больше
-

В среду, 6 мая, в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 75-летия Победы. Пресс-конференция проводилась в режиме онлайн. Первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова рассказала, как отметить День Победы, не выходя из дома.

Анна Рослякова пообещала, что не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, праздник будет отмечен широко, пусть и в другом формате.

– Мы надеемся, что 9 мая все семьи нашей страны присоединятся к федеральным и региональным акциям. Как только это будет возможно, мы проведём и парад, и все остальные традиционные мероприятия в привычном режиме, – отметила Рослякова.

С ноября в регионе проводится акция «Нам есть кем гордиться». Рослякова призвала всех присоединиться к этой акции, записать видео о своих героях и выложить в соцсетях с хэштэгом #наместькемгордиться. Все желающие также могут присоединиться к акции «Сад памяти» у себя дома. Проекты «Синий платочек» и «Победа на разных языках» также состоятся в онлайн-формате.

Переносится в интернет и акция «Бессмертный пол». Информацию о своих героях уже можно разместить с помощью специальных сайтов и приложений.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов напомнил, что в режиме самоизляции сегодня находятся актёры, режиссёры, работники библиотек, но и они не останутся в стороне от празднования.

В группе «Рязанская область» уже идёт онлайн-фестиваль «Рязань. Весна. Победа». В этом проекте участвуют областные и городские коллективы. Они представили музейные выставки, концертные программы, презентации, спектакли, фильмы, которые можно увидеть в группе Рязанская область ВКонтакте. В День Победы 9 мая будут показаны лучшие номера.

10 и 11 мая фестиваль будет продолжен проектами библиотеки имени Есенина и Дворца молодёжи.

Подробнее обо всех акциях, посвящённых Дню Победы, можно узнать в подборке РИА «7 новостей» Как отметить День Победы в режиме онлайн.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как распределилась заболеваемость COVID-19 по районам Рязанской области

Коронавирус
Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в районах Рязанской области. К этому часу известно следующее. В целом...
Узнать больше

Рязанцев призывают поучаствовать в акциях в честь Дня Победы

Видео
В среду, 6 мая, в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 75-летия Победы. Пресс-конференция проводилась в режиме онлайн. Первый заместитель председателя правительства Анна...
Узнать больше

В Скопинском районе заключили под стражу подозреваемого в убийстве жены

Новости Рязани
1 мая в селе Победное Скопинского района произошло убийство. Пьяный мужчина начал избивать свою жену деревянной тростью. От множественных ударов 43-летняя женщина...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

Коронавирус ТОП
Сообщается, что в анамнезе у мужчины были тяжёлые хронические заболевания. Врачи долго держали его в стабильном состоянии, но спасти не смогли.
Узнать больше

Ушёл из жизни Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын

Новости Рязани
Во вторник, 5 мая, в возрасте 93 лет скончался Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+