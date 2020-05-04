Рязанцев приглашают поучаствовать в акции «Бессмертный полк»

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В День Победы, 9 мая, Общероссийская акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате.

Принять участие в ней может каждый. Для этого нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Это можно сделать на сайте 2020.polkrf.ru или через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Традиционное шествие, посвященное 9 мая, обязательно состоится в городах России после того, как в стране закончится эпидемия коронавируса.

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