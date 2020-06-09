Рязанцев приглашают на третий форум женщин-лидеров Synergy Woman Forum

Университет «Синергия» проводит третий форум самых ярких женщин-лидеров нашей страны Synergy Woman Forum — Искусство быть первой.

Форум состоится 27 июня. Присоединиться можно будет из любой точки мира.

Участие в онлайн-форуме примут 10000 участниц со всей страны.

Своим опытом и знаниями поделятся 60 успешных спикеров, среди которых: бизнес-тренер и общественный деятель Ирина Хакамада, журналист, телеведущая, лауреат премии ТЭФИ Екатерина Андреева, директор Австрийской высшей школы этикета Марии Буше и еще много успешных и целеустремленных женщин.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.