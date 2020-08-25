Рязанцев приглашают на спектакль «Золотой ключик»

12 сентября в 14.00 Рязанская филармония приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль «Золотой ключик».

Московский музыкальный театр для детей и молодежи «Экспромт» устроит для вас путешествие в солнечную Италию! Здесь на одной из улочек живет добрый шарманщик папа Карло, выстрогавший из «живого» полена деревянного непоседливого мальчишку с длинным носом. Рядом с его каморкой находится театр злобного Карабаса-Барабаса. С ним и будет бороться отважный Буратино, чтобы спасти артистов-кукол, а заодно и найти золотой ключик. Вместе с Буратино зрители познакомятся с Мальвиной, Пьеро, Артемоном, отправятся с котом Базилио и лисой Алисой в страну дураков и встретят мудрую черепаху Тортиллу, хранящую тайную золотого ключика…

Оригинальная авторская версия в постановке заслуженной артистки России Натальи Тимофеевой и яркая актерская игра не оставят равнодушными ни маленьких зрителей, ни их родителей. Ведь герои этой сказки знакомы с детства! В спектакле звучат итальянские народные песни, а также классическая музыка итальянских композиторов.