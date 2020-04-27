Рязанцев приглашают на онлайн-тренировку с чемпионом по кикбоксингу

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В понедельник, 27 апреля, все желающие могут присоединиться к онлайн-тренировке по кикбоксингу.

Тренировку в режиме оналйн проведёт Владислав Власенко – Мастер спорта России по кикбоксингу, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный победитель Первенства России, финалист Первенств Мира и Европы, бронзовый призер Чемпионата России, серебряный призер Чемпионата России.

Тренировка будет транслироваться в группе СШ «Золотые купола» и на личной странице спортсмена.

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