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Рязанцев приглашают на фотовыставку «Русский Север»

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21 июля в рязанском музейно-выставочном центре «Фотодом» начинает свою работу выставка пейзажной фотографии «Русский Север» — тематический цикл известного фотохудожника из Санкт-Петербурга Георгия Колосова. Рязанским зрителям коллекция его работ представляется впервые: 62 снимка сделаны автором в Карелии и Архангельской области в 80-х годах прошлого столетия.

«…Как культурный феномен Русский Север был открыт российским сообществом в 60-х годах XIX века и произвел впечатление всплывшей Атлантиды, на которой кипела живая жизнь, сохранившаяся неизменной с допетровских времен почти во всех своих проявлениях, — пишет Георгий Колосов в тексте, сопровождающем альбом «Русский Север» и рассказывающем об истории его создания. — Глубина ее исторических корней видна хотя бы из того факта, что наши знаменитые былины, восходящие сюжетами к Киевской Руси — устное народное предание, не имевшее письменной фиксации, — были записаны тогда именно там, на Севере, в районе Заонежья, Кижей и Кенозера. Деревянное церковное зодчество Русского Севера знают все, но, увы, уже никто не увидит самого впечатляющего — его гармонии с жилой застройкой как с природой. В сочетании с инженерными и эстетическими качествами жилья, на фоне слышанных историй жизни, виденные нами ее следы вызывали вопрос: на что же способен русский народ? Сейчас я бы еще спросил: откуда этот дух — ибо казалось, что на Севере одухотворены даже камни, и тайной дышит все».

Как пишет автор, альбом формировался в течение 11 лет во время паломничеств фотолюбителей клуба «Новатор» (в то время еще ленинградского) на Русский Север. «Из года в год, на свои отпускные, с единственной целью: сделать выставочную фотографию <…> по двое, по трое, на две-три недели, зимой, летом, весной, осенью, накрывая три-четыре-пять точек — сел, деревень, где непременно сохранились, как говорили тогда, «памятники архитектуры»: деревянные церкви, часовни, колокольни».

По признанию Георгия Колосова, в течение всего того времени Север (за исключением студийного портрета) был его единственной темой и «формирующе» повлиял на него, как на «любителя всякой живой провинции», а также на всех его коллег по экспедициям: «Но при всей нашей разности одно общее в нашем устремлении было: спрятать современное, чтобы извлечь прошлое. Проломить время. Для фотографа, не прибегающего к наивной фальсификации, здесь только один путь: попытаться уловить дух. А Он, как известно, «дышит, где хочет». Поэтому его стоит искать и сегодня. Ведь вся Россия —немножко «Север».

Выставка «Русский Север» Георгия Колосова продолжит свою работу до 21 августа, вход с соблюдением норм социальной дистанции свободный. Музейно-выставочный центр им. Е.Н.Каширина «Фотодом» расположен по адресу Почтовая, 58, открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00.

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