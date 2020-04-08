Рязанцев предупредили об усиливающемся ветре

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ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы на наш регион надвигается сильный ветер.
Ожидаются порывы до 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.
Берегите себя и, по возможности, оставайтесь дома.
ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы на наш регион надвигается сильный ветер.
Ожидаются порывы до 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.
Берегите себя и, по возможности, оставайтесь дома.
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