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В Сасове – новый начальник Межмуниципального отдела МВД России

К исполнению обязанностей начальник Поликша приступил в понедельник, 6 апреля. Сегодня же он встретился с главой администрации города Евгенией Рубцовой
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Новости Рязани

Рязанцев предупредили об усиливающемся ветре

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы на наш регион надвигается сильный ветер. Ожидаются порывы...
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ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. В ближайшие часы на наш регион надвигается сильный ветер.

Ожидаются порывы до 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

Берегите себя и, по возможности, оставайтесь дома.

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