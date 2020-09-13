Рязанцев предупредили об усилении ветра

В ближайшие часы в Рязани ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На сайте мэрии уточняется, что ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие часы в Рязани ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
На сайте мэрии уточняется, что ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Будьте внимательны и осторожны!
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Связь с редакцией: info@7info.ru