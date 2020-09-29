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Новости РязаниПроисшествия

Рязанцев осудили на 20 лет за жестокое убийство знакомого молотком

Елена Лобанова

Двух рязанцев осудили на 20 лет за убийство своего знакомого. Мужчины жестоко расправились с погибшим с помощью молотка, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области. 

Приговор был вынесен 28-летнему Вячеславу Бельгибекову и 61-летнему Михаилу Сорокину. По информации следствия, 28-летний рязанец ранее украл у погибшего крупную сумму денег. Поэтому тот искал встречи с преступником, чтобы вернуть полмиллиона рублей, похищенных с банковской карты. Однако Бельгибеков не хотел так просто отдавать украденное. 

Тогда преступник вместе со своим знакомым из Скопинского района 17 февраля 2018 года заманил погибшего в подземный гараж. Примечательно, что помещение принадлежало самому потерпевшему. Там мужчины жестоко расправились с знакомым: сначала злоумышленники избивали его руками и ногами, а затем в ход пошел молоток. Преступники нанесли несколько ударов строительным инструментом по голове погибшего. После этого мужчина смог из своего травматического пистолета выстрелить в одного из злоумышленников и ранить его в плечо. Затем погибший скончался на месте от полученных травм. 

Когда же преступники убедились в смерти знакомого, они вывезли тело мужчина в Михайловский район и закопали в овраге. 

Но и на этом рязанцы не остановились. Они решили похитить и все имущество потерпевшего, включая автомобиль и травматический пистолет с патронами. После захоронения машину злоумышленники решили спрятать у родственников одного из преступников в Скопинском районе. Затем осужденные выбросили орудия убийство и пистолет, а также списали все денежные средства с банковских карт потерпевшего. 

— Суд проходил с участием присяжных заседателей. Ведомство пришло к выводу, что преступление носило умышленный характер, — говорится в сообщении.   

В результате суд назначил Вячеславу Бельгибекову 20 лет, а Михаилу Сорокину 19 лет лишения свободы с отбыванием срока с исправительной колонии строго режима.

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