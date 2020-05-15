Рязанцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу

В понедельник, 18 мая, в Рязань должна прибыть партия тестов на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает телеканал ТКР.
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, что в регионе начнут в тестовом режиме проводить исследования на антитела к COVID-19. Первыми их сделают медикам, работающим в красной зоне.
Также министр рассказал, что рязанские медики уже получили выплаты из федерального и регионального бюджетов.
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