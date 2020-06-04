Рязанцев будут судить за нарушение масочного режима

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С 1 июня в Рязанском районном суде начали рассматривать дела о нарушении масочного режима. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Пресс-секретарь суда Ольга Совцова рассказала, что график заседаний по этим делам сформирован уже на месяц вперёд, но новые документы продолжают поступать.

Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса в Рязани и области был введён из-за коронавируса распоряжением губернатора Николая Любимова. Через некоторое время для защиты от COVID-19 рязанцев обязали носить защитные маски.

Полицейские стали выявлять нарушителей масочного режима, составлять на них протоколы. В качестве наказания за подобные нарушения судья может назначить штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

По словам Совцовой, на 4 июня в Рязанском районном суде в производстве находится более 100 дел о нарушениях режима самоизоляции. Все случаи произошли на территории Рязанского района.