Рязанцев будут судить за убийство из ревности

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Следователи завершили работу над делом двух жителей Рязани. Мужчины, 1976 и 1972 годов рождения, обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 15 июня 2019 года в посёлке Листвянка Рязанского района. На даче между 52-летним хозяином и подозреваемым произошла ссора на почве ревности. Гости жестоко избили мужчину и скрылись. На следующий день был обнаружен труп пострадавшего.

В настоящее время следователи передали дело в суд с утверждённым обвинительным заключением.