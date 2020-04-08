Рязанцам рекомендуют платить за газ через электронные сервисы

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Филиалы и абонентские службы «Газпром межрегионгаз Рязань» закрыты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Рязанцам рекомендуют оплачивать счета за газ с помощью электронных сервисов.

Заплатить или проверить начисления можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» на официальном сайте компании.

И физические, и юридические лица также могут воспользоваться онлайн сервисами Сбербанка: по карте (наличными) в устройствах самообслуживания, через Интернет-сервис Сбербанк Онлайн на официальном сайте банка или в мобильных приложениях Сбербанк Онлайн.

Оплата принимается и на официальном сайте МП «КВЦ» города Рязани.

По всем возникающим вопросам можно получить разъяснения, обратившись на электронный адрес ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» billing@ryazanregiongaz.ru.

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