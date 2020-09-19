Рязанцам рассказали, куда звонить, если столкнулись с коррупцией

Телефон доверия УФССП по Рязанской области предназначен для защиты законных прав граждан и обеспечения прозрачности работы судебных приставов. Каждый звонок фиксируется.

Информация, сообщаемая гражданами, проверяется. В зависимости от результатов проверки руководство Управления принимает исчерпывающие меры реагирования.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (4912) 29-46-00. По этому номеру можно сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения или внести предложения по совершенствованию деятельности.