Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале Госуслуг. На выплаты могут рассчитывать граждане Российской Федерации, доходы которых не превышают прожиточный минимум. На сегодняшний день эта сумма составляет 10 279 рублей на человека.
О порядке получения выплат первый заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Карпенко рассказала в эфире телеканала ТКР.
Сами выплаты начнут поступать в июне.
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