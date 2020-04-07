Рязанцам рассказали, как компенсировать проездной, не выходя из дома

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Владельцы транспортных карт «Школьная» и «Студенческая» могут перенести неизрасходованные средства, не выходя из дома. Для этого не нужно посещать Информационно-справочный центр УмКА. Ваш проездной будет автоматически перенесен на следующий период, сообщает сайт администрации города.

Если вы всё же хотите вернуть средства, обратитесь в Информационно-справочный центр УмКА по адресу ул. Каширина, д. 1. Это можно сделать по окончании периода самоизоляции.

Задать любые вопросы по использованию карты УмКА можно по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный), через сайт картаумка.рф.