Рязанцам рассказали, чем опасна осенняя рыбалка

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам продолжают инспектировать водоёмы региона. Пляжный сезон закрыт, но любителей рыбной ловли меньше не стало. Опытные рыбаки ценят осеннюю рыбалку за то, что поймать рыбу становится сложнее, приходится придумывать новые способы ловли. А в таких условиях и улов ценнее, и сам процесс интереснее.

Но и опасностей в такой рыбалке немало, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения.

Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли о мерах предосторожности. Рыбакам советуют воздержаться от рыбалки в холодную и ветреную погоду. Не выходите на воду в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств, в темное время суток. Также не стоит перегружать плавсредство и брать с собой детей.