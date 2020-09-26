Суббота, 26 сентября, 2020
20.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанцам рассказали, чем опасна осенняя рыбалка

7info 2

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам продолжают инспектировать водоёмы региона. Пляжный сезон закрыт, но любителей рыбной ловли меньше не стало. Опытные рыбаки ценят осеннюю рыбалку за то, что поймать рыбу становится сложнее, приходится придумывать новые способы ловли. А в таких условиях и улов ценнее, и сам процесс интереснее.

Но и опасностей в такой рыбалке немало, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения.

Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли о мерах предосторожности. Рыбакам советуют воздержаться от рыбалки в холодную и ветреную погоду. Не выходите на воду в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств, в темное время суток. Также не стоит перегружать плавсредство и брать с собой детей.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё 40 рязанцев заболели коронавирусом

Новости Рязани
Ещё 40 случаев заражения коронавирусом выявлены в Рязанской области. Положительный тесты ещё 39 человек находятся на подтверждении в региональном министерстве здравоохранения. Об...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, чем опасна осенняя рыбалка

Новости Рязани
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам продолжают инспектировать водоёмы региона. Пляжный сезон закрыт, но любителей рыбной ловли меньше не стало. Опытные рыбаки...
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Происшествия
Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.
Узнать больше

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребёнка в рязанском аквапарке

Новости Рязани
На место происшествия в аквапарк «Окская жемчужина» выехал исполняющий обязанности прокурора Рязанского района Роман Хижняк.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 26 сентября Спортивные выходные в ЦПКиО – 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+