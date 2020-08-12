Рязанцам предложили оформить подписку на ведомственные издания МЧС

Рязанцам предложили подписаться на ведомственные издания МЧС. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ведомственные издания МЧС России освещают весь спектр деятельности чрезвычайного ведомства и вопросы безопасности, поэтому будут полезны и интересны как профессиональным пожарным и спасателям, так и рядовым гражданам.

В МЧС России уже на протяжении многих лет издаются интересные и яркие журналы, а также ведомственные газеты, которые подробно рассказывают о спасательной службе, региональных и федеральных мероприятиях, спасательных операциях и героях. Кроме того, на страницах ведомственных журналов и газетных изданий каждый житель страны может найти много полезной и необходимой для безопасной жизни информации.

Реклама ‡агрузка...

Ежемесячный журнал «Пожарное дело» — самое старейшее пожарное издание, которое берет свою историю в далеком 1894 году. Тематическое издание о пожарной безопасности раскрывает вопросы пожарной и комплексной безопасности, профилактики и добровольчества. На его страницах вы увидите новейшую пожарную технику, трогательные истории спасения из огня, героические поступки огнеборцев и многое другое.

Ежемесячный журнал «Гражданская защита» — центральное издание МЧС России по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от опасностей природного и техногенного характера, которое основано в 1956 году, предназначен для специалистов, работающих в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, медицины катастроф, а также преподающих, изучающих и исследующих проблемы личной и коллективной безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Журнал расскажет о проблемах защиты населения и повышения устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнедеятельности, крупнейших спасательных операциях, обучении специалистов и населения в области гражданской обороны и многом другом.

Ежемесячный журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» — информационно-методическое издание, адресованное педагогам средних и высших учебных заведений. Основные задачи журнала — помочь преподавателям курса ОБЖ в подготовке и проведении занятий по данному предмету, сформировать культуру безопасности у детей и молодёжи, распространить положительный опыт преподавания данного курса.

Газета «Спасатель МЧС России» издается еженедельно с 2000 года и рассказывает об актуальных событиях из жизни министерства, ежедневной работе и жизни пожарных и спасателей. В издании оперативно освещаются новые направления и задачи развития министерства, поисково-спасательного движения, ГИМС, противопожарной службы. «Спасатель» знакомит читателей с интересными людьми, сотрудниками МЧС России, ветеранами пожарной охраны. На его страницах идет обмен опытом между регионами, обсуждаются законодательные инициативы ведомства, социальные темы.

Оформить подписку на ведомственные издания МЧС России можно во всех почтовых отделениях «Почта России», а также связавшись с отделом подписки и распространения по телефонам: 8-991-976-61-42; 8-991-876-61-45 или написав на электронную почту: podpiska@mchsmedia.ru.