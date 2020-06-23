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Рязанцам предложили новой способ покупки квартир

7info 2
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Рязанцам стала доступна покупка квартиры через эскроу-счета. О новом способе безопасной покупки квартиры рассказали в пресс-службе «Северной Компании».

«Северная Компания», опираясь на свой 20-летний опыт строительства и значительные ресурсы, может возводить дома без привлечения средств дольщиков и поэтому может предложить рязанцам новый, максимально безопасный способ покупки квартиры — через эскроу-счёт.

Деньги покупателя будут надежно храниться на специальном эскроу-счету в банке и будут переданы застройщику только после завершения строительства и передачи ключей новоселам. Сохранность денег покупателя защищена законом о страховании вкладов.

«Мы гарантируем высокое качество и своевременную сдачу домов в срок, в полном соответствии с договором», — заявили в пресс-службе застройщика.

Характерными особенностями «Северной Компании» являются эксклюзивная отделка подъездов, продуманная организация парковочных мест на территории жилых комплексов, качественное благоустройство и озеленение прилегающей к домам территории.

Наиболее значимые проекты «Северной Компании»: отель «Старый город» с его уникальной атмосферой «старой Европы», самый высокий дом города — 32-этажный небоскреб в ЖК «Паруса», новый, строящийся ЖК «Метропарк на берегу Трубежа — единственный в Рязани дом с собственной набережной.

Первым домом от «Северной Компании», в котором можно будет купить квартиру через эскроу-счет, станет новостройка с индивидуальным отоплением в ЖК «Северный» в Песочне. Три корпуса ЖК сданы, ведется строительство четвертого и пятого корпусов. На территории ЖК «Северный» построен торговый центр и детский сад.

«Северная Компания», предлагает квартиры в:

— 4 корпусе ЖК «Северный» рядом с новым детским садом;

— 5 корпусе ЖК «Северный» из «теплой керамики»;

— в жилом комплексе бизнес-класса с подземной парковкой «Дом на Полетаева»;

— втором и третьем корпусе ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе;

ЖК «Метропарк» на берегу реки Трубеж;

— 7 корпусе ЖК «Юный» в Семчино;

— 8 корпусе ЖК «Юный»;

ЖК «Академик»

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30.

Действуют дополнительные офисы продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе и ЖК«Паруса» на Солотчинском шоссе.

График работы дополнительных офисов продаж: со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной Компании» в Instagram.

Телефон 707-000

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