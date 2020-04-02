Рязанцам предлагают вакансии в АПК

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На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области размещена база вакансий агропромышленного комплекса региона. Данные обновляются ежеквартально. По состоянию на 1 апреля 2020 года в сельхозпредприятиях Рязанской области имеется 618 вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее. Обеспечено жильем 241 вакантное место (40% от общего числа предложений).

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием, размещены в разделах: инженерная служба (40 вакансий), ветеринарная служба (27 вакансий), зоотехническая служба (43 вакансии), агрономическая служба (39 вакансий). Также требуются технологи, специалисты экономической и кадровой служб.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы (156), водители (46), мастера машинного доения (57), животноводы (67) и другие рабочие должности (119).

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