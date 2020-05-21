Рязанцам предлагают сыграть в интерактивный футбол

В Рязани состоится Кубок города по интерактивному футболу, посвящённый Дню России.
Соревнования будут проводится на платформе игровой приставки Sony Playstation 4 в формате проведения онлайн товарищеских игр. Участие в них смогут принять не более 256 человек, возраст участников – старше 14 лет.
Заявки можно подать с 20 по 28 мая 2020 года на адрес электронной почты intfootball-ryazan@yandex.ru.
Финал соревнований назначен на 12 июня 2020 года.
Ознакомиться с условиями проведения соревнований можно на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.
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