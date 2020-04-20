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Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

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Рязанцы могут присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти».
Организаторы предлагают всей страной дойти до Берлина в онлайн-режиме.

С 16 апреля по 9 мая предлагается прошагать 1814 км. Именно столько составляет расстояние от Москвы до Берлина. Все желающие смогут замерять пройденное расстояние с помощью шагометров или любых других фитнесс-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны.
Засчитывается пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры.

За первые сутки участники акции преодолели 136 км. К акции уже присоединился 21 регион России. Самому юному участнику 14 лет, а самому старшему — 55 лет.

Подробности акции можно узнать на сайте, в аккаунтах Инстаграм
и ВКонтакте.

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