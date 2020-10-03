Рязанцам предлагают принять участие в Евразийском учёте птиц

3 и 4 октября состоится Евразийский учёт птиц – EuroBirdwatch 2020. Окский биосферный заповедник в этом году выступает региональным координатором акции. Все вопросы по учету вы можете задать по электронной почте пресс-службы заповедника news@oksky-reserve.ru.

Экспертом по определению птиц выступит старший научный сотрудник заповедника Юрий Валентинович Котюков. Именно ему 3 и 4 октября можно отправить ваши фотографии птиц по электронной почте kotyukov@rambler.ru и уточнить всю информацию об этих пернатых.

Анкеты с вашими наблюдениями заполняйте на сайте www.eurobirdwatch.ru и отправляйте не позднее 17.00 по московскому времени 4 октября.

Свои фотографии и впечатления с учета выкладывайте в социальных сетях с хештегом #eurobirdwatch20 и присылайте на news@oksky-reserve.ru. Самые интересные отчеты будут опубликованы на сайте заповедника.