Рязанцам предлагают поздравить аграриев с профессиональным праздником

Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году праздник приходится на 10 октября. Из-за сложной эпидемиологической ситуации невозможно провести традиционные масштабные гуляния. Но праздник всё же состоится, ведь 2020 год стал для рязанских аграриев настоящим Годом рекордов.

9, 10 и 11 октября на центральной аллее в Лесопарке будет работать тематическая фотозона с большими соломенными фигурами сельскохозяйственных животных. Все желающие смогут прийти сюда, сделать яркие фото и поздравить аграриев с праздником. Фото можно размещать в соцсетях с хэштегами #2020годРекордов #АПКРязанскойобласти.

В пятницу, 9 октября, с 12.00 до 19.00 в Лесопарке будет работать выставка сельскохозяйственной техники.

Увидеть современную технику и сделать фото на память можно будет также в выходные, 10 и 11 октября, с 10.00 до 18.00.