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Рязанцам предлагают поучаствовать в акции «Скажи спасибо лично»

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В преддверии 9 мая «Волонтеры Победы» запустили акцию «Письмо Победы». Ее девиз – «Скажи спасибо лично».

«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, а из-за коронавируса мы вынуждены были изменить способы их поздравления с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем. Волонтеры Победы призывают жителей нашей страны присоединиться к акции и написать свои слова благодарности, а активисты из разных поселков, городов и стран доставят их до наших героев», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Для того чтобы принять участие в Акции «Письмо Победы», необходимо:

  1. Зайти на сайт волонтерыпобеды.рф.;
  2. Кликнуть на баннер «Письмо Победы»;
  3. Скачать бланк Акции «Письмо Победы» в формате А4;
  4. Написать письмо-поздравление со словами благодарности ветерану Великой Отечественной войны.
  5. Отсканировать бланк письма (при заполнении бланка вручную) или сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF); 6. Отправить бланк на электронную почту – pismo@vsezapobedu.com, указав в теме письма: «Письмо Победы» и регион (пример: Письмо Победы_Курская область). По желанию вы можете указать свои контактные данные.
  6. Расскать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в социальных сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды .

Если вы пишите адресное письмо ветерану, укажите в поле письма его контактные данные: ФИО, адрес проживания (город/населенный пункт/улица/квартира). Вы не знакомы с ним лично? — Все равно напишите слова благодарности героям! «Волонтеры Победы» передадут поздравление ветеранам, которым помогают. Кроме того, на сайте и официальной странице

Движения Вконтакте есть возможность посмотреть истории участников Великой Отечественной войны. Все письма активисты доставят в период с 7 по 9 мая 2020 года.

Добровольцы и неравнодушные люди уже пишут теплые слова ветеранам, чтобы проявить заботу и внимание. К акции подключаются не только жители России, но и представители других стран.

«Я надеюсь, что в это непростое для жителей каждой страны время, написанное мной письмо, поддержит ветерана и даст понять, что героев помнят и любят», — поделилась волонтер Международной команды 75-летия Победы из Латвии Анастасия Мельникова.

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