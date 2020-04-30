Рязанцам предлагают поучаствовать в акции «Скажи спасибо лично»

В преддверии 9 мая «Волонтеры Победы» запустили акцию «Письмо Победы». Ее девиз – «Скажи спасибо лично».

«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, а из-за коронавируса мы вынуждены были изменить способы их поздравления с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем. Волонтеры Победы призывают жителей нашей страны присоединиться к акции и написать свои слова благодарности, а активисты из разных поселков, городов и стран доставят их до наших героев», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.