Рязанцам покажут украшения средневекового города

В среду, 16 сентября, в Рязанском кремле откроется выставка «Не то дорого, что красного золота, а то, что мастера доброго». На ней будут представлены украшения и предметы личного благочестия, изготовленные средневековыми городскими ювелирами. Изделия из драгоценных металлов посетители могут увидеть в экспозиции, работы мастеров, работавших на рынок, для рядового горожанина – предмет этой выставки.

Рассматривать древнерусские украшения – занятие необычайно увлекательное и поучительное, но далеко не простое. Ювелир не только обязан был знать свойства материалов, с которыми работал, владеть высокотехнологичными приемами изготовления и украшения изделий, но и обладать знаниями и языческой мифологии, и ветхозаветных и евангельских текстов, знать священную историю и богословскую литературу, уметь в привычных образах передать идею, составляющую смысл украшения или предмета культа. Только освоив немалый культурный багаж, мы сможем попробовать побеседовать на равных с жителем средневекового русского города.

Открытие выставки состоится 16 сентября в 15.00 во Дворце Олега.