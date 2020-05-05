Рязанцам покажут спектакль «Завтра была война»

В Рязани продолжается онлайн-марафон, посвящённый Дню Победы. Во вторник, 5 мая, в рамках фестиваля «Рязань. Весна. Победа» можно будет посмотреть спектакль «Завтра была война».
Онлайн-трансляцию спектакля 2010 года Рязанского театра драмы можно будет увидеть в 19.00 в группе Рязанская область ВКонтакте.
А в 13.00 здесь же можно будет посмотреть презентацию выставки «Суровые грозные годы» музея-заповедника имени Есенина.
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