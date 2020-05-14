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Рязанцам назвали 20 видов деятельности, которые остаются под запретом

7info
Изображение Omni Matryx с сайта Pixabay
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В Рязанской области постепенно смягчают ограничительные мероприятия, введённые для борьбы с коронавирусом. При этом остаются виды деятельности, которые до сих пор под запретом.

Распоряжение, регламентирующее этот вопрос, подписал губернатор Николай Любимов. В нём, в частности, написано о 20 видах деятельности, которая в Рязани и области пока не разрешена.

В частности, продлён запрет на посещение кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий. Пока не разрешена работа зоопарков, фитнес-клубов, туристических агентств, развлекательная деятельность, проведение конференций и выставок.

Полный список опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

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