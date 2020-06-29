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Рязанцам напомнили, когда можно будет посещать пляжи

7info 2
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Рязанские пляжи по-прежнему закрыты до особого распоряжения. Из-за опасности распространения коронавируса в настоящее время на пляжах не организованы дежурства медиков, спасателей и полиции, не установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.

Как сообщает сайт администрации города, специалисты районных префектур передают информацию о нарушениях в отделы полиции.

Пляжи в Рязани будут открыты для отдыхающих на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий.

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