Рязанцам напомнили, как уберечь детей от падения из окна

В рамках акции «Безопасные окна» рязанцам напомнили правила, которые помогут избежать несчастных случаев с открытыми окнами.
– Не оставляйте детей без присмотра в помещении с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени.
– Не оставляйте возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник.
– Установите на окна специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно.
– Находясь с ребенком около открытого окна, крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду;
– Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, предупреждайте даже попытки таких игр;
– Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса даже самого маленького ребенка.
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