Рязанца задержали при попытке «прорваться» в Москву с молочкой

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На границе Рязанской области сотрудники полиции задержали 33-летнего рязанца, вёзшего в Москву молочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина ехал на автомобиле «Лада Веста» с прицепом. Его задержали утром в четверг, 16 апреля. Полицейские объяснили рязанцу, что он нарушает требования режима самоизоляции. За этого его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

Правоохранители выдали нарушителю режима самоизоляции соответствующее уведомление и отправили его домой.