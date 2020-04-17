Рязанца, пытавшегося сжечь семью, признали невменяемым

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего рязанца, который пытался поджечь людей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трёх лиц). В ходе расследования было установлено, что ЧП случилось днём 1 февраля 2020 года в деревне Ухорское Спасского района. Нетрезвый житель Рязани облил бензином и поджёг ранее незнакомого ему 17-летнего парня, приехавшего на дачу вместе с родителями. Когда на помощь прибежал отец несовершеннолетнего, подозреваемый несколько раз ударил его по голове металлической трубой. После этого облил бензином и поджёг одежду матери парня. Старший брат также получил ожоги во время оказания помощи пострадавшим.

К счастью, все пострадавшие остались живы, получив необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемому была проведена психиатрическая экспертиза. У него выявлено психиатрическое расстройство, во время нападения он находился в невменяемом состоянии.

Уголовное дело передано в суд, который должен принять решение о направлении рязанца на принудительное лечение.