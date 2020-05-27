Рязанца подозревают в организации наркопритона

В Рязани наркополицейские обнаружили притон в квартире дома на улице Великанова. Сюда часто приходили молодые люди, которые могли употреблять наркотики.
Проверка показала, что 25-летний хозяин квартиры и сам употреблял наркотики, и уже был судим за кражу и грабеж. В момент задержания в его квартире находились ещё 5 человек в состоянии наркотического опьянения.
В квартире были найдены предметы, используемые для употребления наркотиков.
Хозяина квартиры могут лишить свободы на 4 года.
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