Рязанца оштрафовали на 20 000 за незаконное хранение «модернизированного» автомата Калашникова

Рязанского предпринимателя обвиняют в незаконном хранении автомата Калашникова и боеприпасов к нему. Примечательно, что рязанец раскрасил свой автомат так, чтобы тот был похож на оружие американских спецподразделений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мае 2020 года правоохранительные органы получили информацию о том, что 43-летний предприниматель незаконно хранит в своем доме автомат Калашникова.

Тогда полицейские выехали на место и начали осматривать квартиру рязанца. В импровизированном тайнике они и обнаружили оружие и боеприпасы к нему: 177 патронов калибра 5,45 мм военного образца.

— Автомат Калашникова был модернизирован – дополнен двумя упорами-«ножками», перекрашен в песочный цвет и украшен устрашающим символом – утрированным изображением человеческого черепа. Таким образом, он стал походить на автоматическое оружие американских спецподразделений. — говорится в сообщении.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Советский районный суд Рязани рассмотрел это дело и вынес приговор. 43-летнему предпринимателю назначили штраф в размере 20 000 рублей.