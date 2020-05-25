Рязанца могут осудить на 3 года за публикации в соцсетях

Житель Рязани разместил на своих страницах в соцсетях материалы, признанные экстремистскими. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, содержание публикаций было направлено на реабилитацию нацизма.
Личность нарушителя установили. У него изъяли компьютер и литературу экстремистского содержания.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителя могут лишить свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства совершенного преступления.
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