Рязанца будут судить за участие в групповом изнасиловании

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1988 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело было возбуждено летом 2018 года. В ночь на 10 июня в одном из кафе Рязани женщина познакомилась с тремя молодыми людьми. Когда компания вышла на улицу, мужчины предложили знакомой проехать в гостиницу, но она отказалась. После этого женщину затащили в лесопосадку и изнасиловали. Кроме того, из сумочки рязанка насильники забрали 10 тысяч рублей.

Следователи установили личности подозреваемых. Двоих задержали и уже осудили. Ещё одному участнику удавалось скрываться до апреля 2020 года. Теперь он задержан, дело передано в суд.