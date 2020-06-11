-

Рязань заняла пятое место в рейтинге качества жизни. Рейтинг проводил Финансовый университет при правительстве РФ.

В первую десятку также вошли: Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь, Воронеж.

В качестве критериев оценки рассматривались конфликтность экономических отношений – готовность жителей города жаловаться и судиться, включая суды по поводу кредитов и страховых полисов; потребительская активность – готовность населения приобретать различные товары и услуги; склонность к миграции – готовность переселяться на новое место жительства в поисках высокого качества жизни и высокооплачиваемой работы; интерес к культуре и образованию – готовность посещать музеи, выставки, интерес к современному российскому искусству и прочее.