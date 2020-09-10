В рязанском Лесопарке откроют новый пешеходный маршрут

В субботу, 12 сентября, в рязанском Лесопарке торжественно откроют новый пешеходный маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый маршрут «Неизвестные истории Лесопарка» оборудуют информационными стендами, которые позволят рязанцам и гостям города ориентироваться в пространстве и получать необходимые сведения.

В мэрии уточняют: торжественное открытие пешеходного маршрута состоится в 12.00 у центрального в хода в парк. Гости мероприятия смогут поучаствовать в бесплатной пешеходной экскурсии. Кроме того, на мероприятии запланированы плоггинг-забег и танцевальная зарядка.