В Рязани выбрали название для нового катка на улице Шевченко

Подведены итоги конкурса на лучшее название для нового крытого катка на улице Шевченко в Рязани. Результаты конкурса обнародовал региональный Минспорт.
Победителем стала Яна Гончарова. Она предложила назвать новый спортивный объект «Айзбергом». На базе крытого катка будет создана одноимённая спортивная школа.
Рязанку с победой поздравил замглавы Минспорта Юрий Колдин и вручил ей памятный приз и абонемент на бесплатное посещение комплекса.
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