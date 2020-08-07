В Рязани выбрали название для нового катка на улице Шевченко

Подведены итоги конкурса на лучшее название для нового крытого катка на улице Шевченко в Рязани. Результаты конкурса обнародовал региональный Минспорт.

Победителем стала Яна Гончарова. Она предложила назвать новый спортивный объект «Айзбергом». На базе крытого катка будет создана одноимённая спортивная школа.

Рязанку с победой поздравил замглавы Минспорта Юрий Колдин и вручил ей памятный приз и абонемент на бесплатное посещение комплекса.