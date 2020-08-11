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В Рязани стартует X сезон Ночной Хоккейной Лиги

7info7

Уже в сентябре в регионе будет дан старт юбилейному сезону Ночной Хоккейной Лиги.

Программа развития НХЛ в регионе предусматривает увеличение количества участников, активную пропаганду здорового образа жизни. «Столица любительского хоккея» — такое громкое и почетное звание заслуженно закрепилось за Рязанью, которая не первый год держит пальму первенства в стране по количеству команд в дивизионе «Любитель 40+».

Соревнования НХЛ в Рязанской области пройдут в двух дивизионах: «Любитель 40+» и «Лига Надежды». Предполагается дальнейшее расширение количество участвующих команд. Свои намерения стартовать в сезоне уже высказали 30 коллективов, а это более 600 спортсменов-любителей.

Региональным представителем НХЛ в Рязанской области в новом сезоне избран Олег Смирнов. Действующий региональный представитель выполнил требования по процедуре выдвижения кандидатов в региональные представители, предоставив соответствующие требованиям документы от руководителей команд, единогласно поддержавших его кандидатуру. В первом сезоне Смирнов возглавил сборную команду Рязанской области, которая выступила на Фестивале в Москве, став лучшим бомбардиром. С тех пор он постоянно избирается региональным представителем в нашем регионе.

Олег Евгеньевич неоднократно был признан руководством НХЛ лучшим региональным представителем страны и принимал участие во всех восьми Гала-матчах Ночной Лиги совместно с Президентом России Владимиром Путиным. В качестве игрока выступает за команду «Администрация города Рязани».

Региональные этапы во всех дивизионах стартуют в сентябре и закончатся не позднее 1 апреля 2021 года. Победители регионального этапа отправятся на финальные соревнования, которые пройдут в мае 2021 года в г. Сочи, на Олимпийских объектах. Гала-матч с участием Президента РФ запланирован на 10 мая.

Генеральным спонсором НХЛ в Рязанской области по традиции станет Группа компаний «Автоимпорт».

Фильм о IX сезоне НХЛ в Рязанской области можно посмотреть здесь.

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